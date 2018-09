Zé Ricardo elogia poder de superação e controle emocional do Botafogo

O gol marcado por Lucas Fernandes aos 40 segundos poderia complicar ainda mais a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Mas o time carioca reagiu e ganhou do Vitória, por 4 a 3, neste domingo, no Barradão, pela 26ª rodada. Esta foi a primeira vitória alvinegra conquistada fora do Rio de Janeiro e a segunda como visitante no campeonato, já que a outra havia sido sobre o Vasco, em São Januário.

O técnico Zé Ricardo destacou o poder de superação e o controle emocional como os pontos positivos apresentados pelo seu time na capital baiana. "Os pontos positivos foram poder de superação e manter o controle emocional. É difícil tomar gol repetidamente logo no início da partida, porque você tem que fazer mais esforço. O mérito foi manter o equilíbrio, tivemos o jogo sob nosso controle e conseguimos a virada ainda no intervalo", analisou Zé Ricardo.

Um lance que chamou a atenção foi a cobrança de Rodrigo Pimpão e Brenner em cima de Erik aos 41 minutos do segundo tempo, quando o atacante abusou da individualidade. No lance seguinte, o Vitória diminuiu e por muito pouco não empatou no fim da partida.

"O lance com o Erik houve uma cobrança não só minha, mas de todo grupo. Eu achei normal, porque ali a gente poderia matar a partida e quase sofremos o empate no final. Isso faz parte do futebol. O Erik reconheceu e acho que hoje ele evoluiu como atleta com essa situação", destacou o treinador.

A vitória em Salvador coloca o Botafogo na 11ª colocação, com 32 pontos. O time volta a campo no próximo domingo, contra o líder São Paulo, às 16 horas, no Engenhão, pela 27ª rodada.