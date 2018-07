Zé Ricardo elogia superação do Vasco em vitória sobre o Cruzeiro no Mineirão

O técnico Zé Ricardo comemorou a entrada - mesmo que temporariamente - do Vasco no G7 do Campeonato Brasileiro na penúltima rodada da competição após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, neste domingo, em Belo Horizonte.

O time cruzmaltino chegou aos 53 pontos e se igualou ao Flamengo (fica atrás nos critérios de desempate), mas ainda depende do resultado da partida do Botafogo - que enfrenta o Palmeiras, nesta segunda, em São Paulo - para confirmar a permanência no grupo que garante vaga na próxima Copa Libertadores.

O comandante vascaíno valorizou o empenho dos jogadores e já projetou a semana de treinamentos para encerrar o Nacional com vitória sobre a Ponte Preta - domingo que vem, em São Januário - e alcançar o objetivo proposto pela diretoria e comissão técnica do clube no início do torneio.

"A gente teve um jogo dificílimo. Hoje o futebol nos agraciou com a vitória, porque realmente jogar com o Cruzeiro no Mineirão é muito difícil. Ainda bem que conseguimos logo no primeiro tempo fazer nosso gol. Depois conseguimos sustentar até o fim. Poder de superação muito grande do nosso grupo, mas precisamos ter mais uma semana de trabalho bem feito. Tem que ser nossa melhor semana e fazer um grande jogo contra a Ponte", avaliou Zé Ricardo.

Destaque do time vascaíno no triunfo diante da equipe celeste, o goleiro Martín Silva procurou dividir com os companheiros de time os elogios pela vitória. O uruguaio também frisou a qualidade do elenco cruzmaltino.

"Estou contente pela atuação, mas o resultado era o mais importante. Precisávamos de uma vitória, fosse como fosse. Encaramos o jogo como uma decisão. Talvez, tecnicamente não tenha sido um jogo bonito, mas o grupo está de parabéns, porque estamos um passo mais perto da Libertadores e vamos dar tudo até o fim. Hoje, vimos no campo que estamos à altura da camisa do Vasco", garantiu o goleiro.