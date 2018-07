Zé Ricardo enaltece triunfo do Vasco fora de casa e se anima por Libertadores

O técnico Zé Ricardo celebrou a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Atlético Goianiense, nesta quarta-feira, em Goiânia, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a terceira seguida da equipe carioca na competição. O treinador demonstrou entusiasmo pelas possibilidades do time na disputa por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

Por outro lado, o comandante do time cruzmaltino também cobrou cautela dos jogadores devido ao equilíbrio entre os times que ocupam o pelotão intermediário da classificação do Brasileirão e a distância pequena na pontuação na luta para fugir da zona de rebaixamento.

"Primeiro,vamos comemorar a saída da zona perigosa. Agora são três vitórias e temos essa sensação de que dá para brigar. Foi uma vitória muito importante. Campo alto, mas dominamos o primeiro tempo e fizemos o gol na infelicidade do zagueiro (Jonathan marcou contra)", analisou o treinador vascaíno em entrevista coletiva após o duelo em Goiânia.

Zé Ricardo elogiou o trabalho da diretoria e valorizou o ambiente entre a comissão técnica e o elenco do Vasco, fator que, na visão dele, é responsável pela recuperação da equipe no Brasileirão.

"Esse é um trabalho conjunto. Nosso ambiente de trabalho é muito bom. Com muita lealdade, muito olho no olho, estamos fazendo acontecer. É muito cedo para falar onde podemos chegar, o importante é manter os pés no chão. Agora temos que descansar esses dias, porque vamos pegar uma equipe muito perigosa, que é o Coritiba", projetou Zé Ricardo.

O Coritiba é o próximo adversário do Vasco, na 30ª rodada do Brasileirão, no sábado, às 17 horas, no Maracanã. Uma vitória poderá colocar o time, atualmente com 42 pontos, no G7, grupo dos clubes que garantem o acesso à Libertadores de 2018. Hoje a equipe ocupa a oitava colocação.