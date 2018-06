Zé Ricardo exalta efetividade do Vasco em goleada, mas pede pés no chão

O Vasco não poderia ter início melhor na fase preliminar da Copa Libertadores. Na noite de quarta-feira, no Chile, o time carioca goleou o Universidad de Concepción por 4 a 0, praticamente garantindo a passagem para a última etapa prévia à fase de grupos do torneio. Satisfeito, o técnico Zé Ricardo celebrou o aproveitamento das oportunidades que seus jogadores tiveram, mas pediu concentração ao elenco no duelo de volta para evitar qualquer surpresa.

"Tivemos muitos meninos jovens jogando e creio que o que definiu a partida foi que nós conseguimos aproveitar as oportunidades. Sabíamos que enfrentaríamos uma equipe em início de temporada, assim como a nossa, e que se conseguíssemos o resultado, fatalmente teríamos oportunidades de ampliar o marcador. Isso se concretizou. Já vi muita coisa acontecer no futebol. Lógico que é uma diferença considerável, vamos jogar em casa com o apoio de nossa torcida. Sabemos que tudo pode acontecer no futebol, por isso a concentração terá que ser maior do que a que tivemos aqui, porque o resultado é significativo mas não diria que está garantido", afirmou.

A goleada veio após um início de temporada irregular do Vasco, com apenas quatro pontos somados em quatro rodadas da Taça Guanabara. Até por isso, Zé Ricardo aproveitou o triunfo para defender o planejamento realizado para os jogos com o Universidad de Concepción.

"Acredito que na hora certa dá tudo certo. É uma temporada que está apenas iniciando, o quinto jogo do Vasco, assim como do Universidad Concepción. Com isso, as dificuldades para os dois acabam sendo parecidas. O que fizemos foi um planejamento para essa partida e agora esperamos para o segundo jogo também acertar. Ainda temos um duelo pelo Campeonato Carioca e alguns ajustes a fazer, para tentar avançar efetivamente para a próxima fase da Libertadores, na próxima quarta-feira", disse.

O Vasco voltará a enfrentar o time chileno na próxima quarta-feira, em São Januário. Antes, no domingo, a equipe receberá o Volta Redonda, também no seu estádio, pela rodada final da fase de classificação da Taça Guanabara. A equipe, porém, não depende apenas das suas forças para avançar às semifinais do primeiro turno do Campeonato Carioca.