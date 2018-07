Zé Ricardo exalta 'estrela' de Berrío e ensaia força máxima do Fla em clássico

Depois de substituir Mancuello, o recém-contratado atacante Berrío exibiu oportunismo ao fazer o segundo gol do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, na noite desta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na estreia da Copa da Primeira Liga. Foi também o primeiro jogo do colombiano com a camisa rubro-negra, sendo que ele balançou as redes poucos minutos após entrar em campo diante do time gaúcho.

"Ele tem uma estrela muito grande. Estreou com vitória, marcando gol. Apesar de ter entrado por volta dos 30 minutos do segundo tempo, percebemos uma doação muito grande. Ele ainda não está na forma ideal e o entrosamento virá com o tempo. Para uma estreia, creio que tenha sido uma atuação constante", ressaltou o técnico Zé Ricardo, satisfeito com o desempenho do novo reforço.

Berrío, por sua vez, não escondeu a alegria por já ter conseguido marcar um gol na primeira chance de atuar que ganhou do treinador. "Estou muito feliz, muito contente por poder vestir hoje esta camisa que representa tanto, para essa torcida que nos apoia sempre. Estou agradecido a Deus por marcar", afirmou o atleta, para depois lembrar do esforço que está fazendo para ficar longe da sua família neste período de adaptação ao Brasil. "Agradeço também à minha esposa e minha filha, que estão na Colômbia e fazem muita falta. Tudo que faço em campo é por elas", completou.

Após o triunfo conquistado em sua estreia na Copa da Primeira Liga, o Flamengo começa a focar agora o clássico diante do Botafogo, domingo, às 19h30, no Engenhão, pela quarta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. E Zé Ricardo, embora tenha admitido que será preciso analisar a situação física do elenco, se mostrou propenso a escalar o que tem de melhor à disposição para o confronto.

"Ainda não temos uma definição do time que irá a campo, mas já temos uma ideia de como enfrentaremos o Botafogo no domingo. Precisamos levar em consideração o desgaste desses dias pra que possamos fazer com que todos os atletas estejam à disposição pelo maior tempo possível na temporada. A princípio, iremos com força máxima", avisou.

O Flamengo tem 100% de aproveitamento até aqui no Carioca, com três vitórias em três jogos, e lidera o Grupo B da Taça Guanabara, no qual o Botafogo contabiliza apenas quatro pontos em três partidas.