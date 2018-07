Zé Ricardo exalta superação do Flamengo em triunfo de virada sobre o Cruzeiro

O técnico Zé Ricardo destacou o espírito de luta do Flamengo para conquistar a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 1, no último domingo, em Cariacica (ES), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele lembrou que o time estava perdendo por 1 a 0 até os 38 minutos do segundo tempo, quando Guerrero marcou o gol de empate, mas teve força e ambição para conseguir a virada.

"Tivemos vários fatores que nos ajudaram a vencer a partida. Temos que dar crédito à força de vontade e superação dos atletas. Pela maneira que o jogo se desenhou, foi muito difícil para nós. Fomos felizes em nossas finalizações. Até o empate serviria para nós naquele momento pois já marcavam 40 minutos do segundo tempo, mas todos quiseram mais. Precisamos valorizar muito esses atletas. Equipes campeãs, além da qualidade, também precisam de sorte e contamos com ela hoje", disse.

Zé Ricardo reconheceu que o Flamengo teve muitas dificuldades durante o segundo tempo do duelo com o Cruzeiro e apontou que as substituições, especialmente com a entrada de Alan Patrick, e a mudança do esquema tático para o 4-4-2 foram importantes para o seu time assegurar o triunfo.

"Nós começamos bem a partida. O primeiro ataque do Cruzeiro foi aos 32 minutos da etapa inicial, e tínhamos o controle da partida até então. Mas o Cruzeiro fez um bom segundo tempo e tiveram outras chances. Pensamos em trazer o Arão mais para trás, mas a opção não deu muito certo. Com o cansaço dos atletas, o contra-ataque ficou oferecido para eles. Com a entrada do Mancuello e do Alan, estabelecemos um 4-4-2, que foi a formação que poderia dar mais resultado, mas mesmo assim o Cruzeiro continuou chegando com perigo. Tivemos um pingo de sorte e conseguimos conquistar a vitória", afirmou.

Quando Mancuello marcou o gol da vitória do Flamengo, Zé Ricardo deixou toda a sobriedade de lado para festejar com os jogadores a virada. Após o duelo, ele comentou o seu comportamento, reconhecendo que deixou aflorar o seu lado torcedor.

"Confesso que me excedi um pouquinho na hora da comemoração. Virei um torcedor do Flamengo naquela fração de segundo. A energia era muito boa e acabei fazendo parte da comemoração junto com os atletas naquele momento. É um prazer ir para o CT trabalhar com esses jogadores todos os dias, com zero problemas criados. Nós temos um grupo excelente", comentou.

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão com 53 pontos, a um do Palmeiras. O time volta a jogar na próxima quarta-feira, novamente em Cariacica, diante do Palestino, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No Chile, a equipe carioca venceu por 1 a 0.