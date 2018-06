Zé Ricardo exibe alívio com vitória do Vasco e desabafa após 'grande resultado'

O técnico Zé Ricardo exibiu um misto de alívio e desabafo ao comentar a vitória por 1 a 0 que o Vasco conquistou sobre o Paraná, na noite desta quarta-feira, em São Januário, onde o seu time chegou aos 11 pontos e alcançou a 11ª posição do Campeonato Brasileiro.

"Eu posso dizer que essa vitória é emblemática porque as dificuldades eram imensas. Muitos jogos em sequência e só tivemos o treino de ontem (terça-feira). Foi uma noite em que vários meninos estrearam no profissional e no meio de uma pressão grande. O momento realmente é delicado. Parece que está no nosso contrato que temos de sofrer para ganhar o jogo", afirmou o comandante, em entrevista coletiva.

Em seguida, o treinador lembrou que o seu time chegou a desperdiçar uma penalidade com Giovanni Augusto quando tinha a chance de ampliar o placar para 2 a 0 no segundo tempo. "Perdemos um pênalti e depois ainda surgiu outra chance. A partida foi muito difícil, contra um time que não está jogando mal. Por isso, eu digo que essa vitória foi um grande resultado", reforçou.

Já ao falar sobre Yago Pikachu, autor do gol da vitória vascaína e artilheiro da equipe na temporada, com 11 bolas na rede, Zé Ricardo destacou que trouxe uma nova responsabilidade ao jovem ao colocá-lo em campo com a braçadeira de capitão e como uma forma de valorização ao bom desempenho do atleta.

"O Yago é um menino maravilhoso e dócil. Eu conversei com ele na minha sala e disse que seria o capitão nessa partida. Está há três anos no clube e merecia esse momento. Pedi que tivesse liderança com o grupo, já que estamos com tantos jovens", explicou o técnico, que ainda elogiou a atuação do volante Andrey, responsável pelo belo lançamento para Pikachu marcar o gol do triunfo cruzmaltino.

"O Andrey é um garoto feito em casa e soube absorver a cobrança durante o jogo. A jogada do gol foi muito bonita. Ele foi muito feliz no passe e nós treinamos sempre essa jogada. Eu peço que a torcida continue nos apoiando e tendo paciência. Não é da noite para o dia que vamos conseguir montar uma equipe com tantos desfalques", disse Zé Ricardo, que agora vai começar a preparar o Vasco para o clássico deste sábado contra o Botafogo, às 19 horas, novamente em São Januário, pela nona rodada do Brasileirão.