Zé Ricardo exibe chateação com derrota do Botafogo em clássico contra o Flamengo

A frustração estava estampada no rosto de Zé Ricardo após a derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo, no Engenhão, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O treinador admitiu chateação pelo resultado, mas traçou uma meta otimista para o clube nos próximos dois compromissos no Campeonato Carioca, contra Resende e Boavista.

"Uma chateação minha e do torcedor pelas duas primeiras rodadas, em que a gente não pontuou e não atuou bem. Temos que vencer nossas últimas duas partidas", afirmou o treinador.

Zé Ricardo também fez uma avaliação do elenco e destacou alguns pontos positivos. Na visão do treinador, o Botafogo acabou desperdiçando chances cruciais de fazer 2 a 0 e impedir uma reação do rival, que acabou ocorrendo com dois gols do estreante Bruno Henrique.

"Tínhamos uma partida equilibrada. Lógico que o Flamengo com mais posse de bola, o que é natural. Podíamos ter feito o 2 a 0. Uma ultrapassagem não aconteceu, acabou originando escanteio. Batida no primeiro pau difícil e tomamos empate. O Flamengo cresceu com isso e conseguiu a virada. Lamento, mas há algumas coisas positivas da segunda para a terceira partida que vão nortear nosso planejamento para os próximos jogos", concluiu.

O Botafogo tem mínimas chances de avançar às semifinais da Taça Guanabara. O time é o lanterna do Grupo C, com apenas um ponto, contra sete do rival e líder Flamengo. Em segundo, o Boavista tem seis.