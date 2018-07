Zé Ricardo faz mistério no Flamengo, mas garante Arão como titular

O técnico Zé Ricardo fez mistério e fechou o treino do Flamengo nesta terça-feira, véspera do confronto diante da Ponte Preta no Estádio Luso-Brasileiro. No próprio estádio, que passará a servir de casa para a equipe neste Brasileirão, o comandante realizou um trabalho sem a presença da imprensa.

Apesar do mistério, Zé Ricardo garantiu a permanência de Willian Arão como titular. O volante tem sido bastante criticado pela torcida e inclusive conversou com o treinador rubro-negro nos últimos dias, mas, ao menos momentaneamente, será mantido na equipe.

"Ele (Arão) joga amanhã, é um jogador fundamental para a nossa equipe. Vai sair dessa fase dentro de campo, jogando. O Willian participou de praticamente 90% dos jogos da nossa equipe, é um ponto de equilíbrio no meio de campo. Fui reforçar isso. Quando ele vai mal, nosso time vai mal. Reiterei a confiança nele", explicou Zé Ricardo.

O treinador sabe da pressão em meio aos maus resultados do Flamengo. O time venceu somente uma vez em seis rodadas e soma sete pontos. "A gente quer o Flamengo de volta. O Flamengo ofensivo, atacando, tomando conta do jogo, mordendo com a maior pegada. Isso que a gente quiser", afirmou Zé Ricardo.

Para que o Flamengo volte a atuar em alto nível, Zé Ricardo deve levar o time a campo nesta quarta-feira com: Thiago; Pará, Réver, Juan (Rafael Vaz) e Renê; Márcio Araújo (Cuéllar), Willian Arão, Diego, Éverton e Vinícius Júnior; Leandro Damião.