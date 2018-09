Zé Ricardo faz mistério sobre substituto de Jean no meio-campo do Botafogo

O técnico Zé Ricardo disse nesta sexta-feira que não deverá fazer grandes mudanças no Botafogo para o clássico contra o Fluminense, domingo, às 16h, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, no entanto, precisará mexer ao menos em duas posições em relação à equipe que empatou com o Cruzeiro por 1 a 1 no meio da semana.

O zagueiro argentino Joel Carli e o volante Jean levaram o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. Para a vaga do primeiro, deve entrar Yago. No meio-campo, Zé Ricardo fez mistério e falou sobre todas as opções que poderá utilizar.

"Poder ser o Matheus (Fernandes), que atua mais adiantado, como segundo volante. Tem também o Dudu Cearense e o Marcelo. Vamos ver quem encaixará melhor. Quem entrar precisará dar o 100% para buscarmos os três pontos em um jogo muito difícil", disse.

Outra novidade pode aparecer no ataque, já que Rodrigo Pimpão está novamente disponível após ficar de fora da última partida por suspensão. No entanto, Zé Ricardo cogita também manter a dupla Erik e Kieza que foi bem na última partida.

O Botafogo tem apenas uma vitória nos últimos oito jogos do Campeonato Brasileiro. Por isso, ocupa a 15ª colocação na tabela, com 26 pontos, a três da zona de rebaixamento. "Ninguém gosta de estar próximo das últimas colocações, mas eu tenho certeza que a nossa sequência trará estabilidade e equilíbrio para aumentar o nosso rendimento", disse Zé Ricardo.