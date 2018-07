Zé Ricardo fecha treino e não confirma trio de atacantes no Flamengo

Depois de esboçar uma formação mais ofensiva no Flamengo, o técnico Zé Ricardo preferiu o mistério nesta quinta-feira e fechou o treino realizado no CT George Helal. Em clima de suspense, o treinador não revelou qualquer informação sobre a escalação da equipe, que participou de treino tático e coletivo nesta manhã.

Assim, Zé Ricardo evitou confirmar a formação com três atacantes que testou na quarta, quando Guerrero atuou ao lado de Fernandinho e de Gabriel ou Marcelo Cirino em diferentes momentos da atividade. No duelo com o Corinthians, no domingo, Guerrero jogou isolado no ataque até que Fernandinho entrou no segundo tempo.

O treinador só liberou a atividade para a imprensa nesta quinta quando os jogadores já estavam exercitando cobranças de falta. Guerrero, Diego e Rafael Vaz fizeram diversas finalizações contra os goleiros Thiago e João Lopes, que se alternavam no gol.

O elenco do Flamengo volta aos trabalhos nesta sexta-feira, no Rio. Será o encerramento da preparação da equipe carioca, vice-líder do Brasileirão, para o confronto com o Atlético Mineiro, no sábado. A delegação do Flamengo embarcará para Belo Horizonte após a atividade de sexta.