Zé Ricardo festeja vaga na Sul-Americana e diz que Botafogo tem muito a melhorar

O técnico Zé Ricardo só tem o que comemorar depois da vitória por 2 a 0 sobre o Nacional, do Paraguai, na noite de quinta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana - na ida, havia perdido por 1 a 0. Para o comandante do Botafogo, o time ainda tem muito o que melhorar em campo.

"Precisávamos do resultado e era preciso começar a partida forte. Lógico que temos muito a crescer e melhorar. A expectativa é que a sequência nos dê resultados. Quando a gente vence por merecimento o sabor é melhor", disse Zé Ricardo, que vê o Botafogo com chances de título na Sul-Americana. "O campeonato mata-mata é diferente e temos que sonhar. É uma competição bem particular e temos de saber jogar a cada fase. Temos que sonhar, não custa nada. O que esse grupo mais faz é trabalhar e vamos tentar".

Nas oitavas de final, o rival do Botafogo será bem conhecido: o Bahia. O técnico alvinegro espera um confronto bem complicado pela frente. "O Enderson (Moreira) é um grande treinador e acumula uma experiência grande. O Bahia tem bons jogadores e tinha certeza que ele daria jeito na equipe. Esperamos uma partida difícil", afirmou.

O que Zé Ricardo fez questão de enaltecer foi a torcida do Botafogo, que compareceu em peso ao duelo contra o Nacional-PAR. Mais de 35 mil pessoas foram ao jogo. "Fantástica e uma responsabilidade grande. Foi minha estreia (no Engenhão) e confesso que tive um friozinho na barriga. Mas os atletas foram fantásticos. Ficou claro que ao lado da torcida somos muito mais fortes. Já faço apelo para vê-los aqui domingo (contra o Atlético Mineiro)", completou.

O Botafogo volta as atenções agora para o Campeonato Brasileiro, no qual está na 10.ª colocação, com 22 pontos. O jogo contra o time de Belo Horizonte, pela 19.ª rodada, será às 16 horas.