Zé Ricardo festeja vitória 'maiúscula' do Fla e diz que empate seria mais justo

O técnico Zé Ricardo foi sincero ao realizar a sua análise da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, na noite de quarta-feira, em Cariacica (ES), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda que tenha destacado a determinação da sua equipe, ele enxergou mais méritos no adversário e declarou que o empate seria o placar mais justo para o duelo. Até por isso, classificou o triunfo, assegurado apenas aos 44 minutos do segundo tempo, como maiúsculo.

"Eles se organizaram bem, com muita velocidade pelos lados, dois meias adiantados e o João Vitor distribuiu bem o jogo. Os setores deles funcionaram bem, só depois que diminuímos um pouco a distância. Partida de futebol é confronto de estratégia. Depois do empate, subimos a marcação e os atletas se doaram bastante. O gol foi um prêmio, mas o resultado mais justo seria o empate. A Ponte é um adversário muito duro, sem dúvida esta foi a partida que mais tivemos dificuldades das seis que jogamos em Cariacica. Por isso, foi uma vitória maiúscula, de equipe que quer chegar longe na competição", disse.

Uma semana após sair do banco de reservas e fazer o gol que classificou o Flamengo para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o roteiro do herói se repetiu com Fernandinho diante da Ponte, afinal, o atacante precisou de apenas 12 minutos em campo para assegurar o triunfo da equipe. Zé Ricardo, porém, evitou elogiar o jogador especificamente, preferindo destacar o espírito de luta de todo o seu elenco.

"O gol foi consequência de vários fatores, sinceramente não me preocupo com quem faz o gol, mas com o rendimento coletivo. Hoje rendemos menos, mas nos doamos bastante, eles foram fantásticos, mostraram que são muito fortes mentalmente. O Fernandinho fez o gol. Ele trabalha bastante, assim como Marcelo Cirino, Gabriel, Éverton, Adryan e Thiago Santos, que fazem a mesma função", disse.

A vitória manteve o Flamengo na vice-liderança do Brasileirão, agora com 43 pontos. O time volta a jogar no próximo sábado, quando vai encarar o Vitória, no Barradão, pela 24ª rodada.