Zé Ricardo indica Flamengo com Everton e Damião titulares contra o América-MG

O técnico Zé Ricardo revelou nesta terça-feira que irá escalar o meia Everton e o atacante Leandro Damião como titulares do Flamengo na partida desta quarta contra o América-MG, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Muito provavelmente o Everton vai começar jogando. A gente treinou a semana toda com ele. Nossa preocupação era não ter algum tipo de problema físico nessa volta aos treinamentos. Ainda bem que não teve e ele suportou bem a sequência", adiantou o treinador.

Everton se recuperou de lesão e está apto a voltar a campo após um mês fora, pois seu último jogo aconteceu no dia 16 de outubro. Por outro lado, Zé Ricardo não deve contar com o atacante Paolo Guerrero e o goleiro Alex Muralha, pois os dois estão com as seleções peruana e brasileira, respectivamente, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Com a ausência de Guerrero, Leandro Damião e Felipe Vizeu disputaram a vaga durante os treinamentos da semana. "Damião e Vizeu são jogadores muito parecidos, com a mesma característica de jogo. Quando um não pode, o outro joga. Todos com a sua importância para o grupo. Damião foi mais efetivo nos trabalhos desses dias, mas o Vizeu treinou até próximo dele e com ele. Mas deve ser o Damião que vai entrar jogando", comentou.

Após seguir de perto o Palmeiras na briga pela liderança do Brasileirão, o Flamengo caiu de produção nas últimas rodadas, mas espera se recuperar. A equipe rubro-negra ocupa a terceira posição na tabela de classificação com 63 pontos, sete a menos que os paulistas.