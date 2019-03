Zé Ricardo indica que Diego Souza será titular contra o Fluminense

Grande contratação do Botafogo para a temporada, Diego Souza deve fazer sua estreia pelo clube no clássico diante do Fluminense. E como titular. Nesta sexta-feira, o técnico Zé Ricardo indicou que vai escalá-lo no confronto de domingo, que será realizado no Maracanã, pela penúltima rodada da Taça Rio.

O nome de Diego Souza foi publicado nesta sexta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Momentos mais tarde, Zé Ricardo apontou que deverá na posição de centroavante.

"O Diego Souza treinou bem essa semana. Temos mais dois dias para definir a melhor forma de usá-lo. Ele é versátil, inteligente para entender funções. Provavelmente começará como centroavante, mas nada impede que jogue saindo da área", declarou o treinador.

Diego Souza foi contratado por empréstimo até o fim do ano junto ao São Paulo. Como vinha trabalhando normalmente nas últimas semanas, dependia apenas da regularização para ficar à disposição de Zé Ricardo. Com Kieza em baixa - marcou apenas uma vez na temporada -, o jogador deve ter a oportunidade como titular já no fim de semana, provavelmente ao lado de Erik.

"Sem dúvida, é uma possibilidade. São jogadores inteligentes, com poder de mudar a posição. Tudo depende de treinamento. Primeiro, já está havendo o entrosamento fora de campo, que está sendo muito bom. Diego ganhou uma família aqui, como o Erik falou", apontou Zé Ricardo.

Apesar disso, o treinador fez mistério e não quis confirmar a escalação para o clássico. "A equipe está definida, mas vamos esperar momentos antes do jogo para mostrar. Nesses jogos difíceis, guardar informação facilita também."