Zé Ricardo lamenta ausência de Rabello e diz que Erik dá experiência ao Botafogo

O técnico Zé Ricardo não poderá contar com um de seus principais jogadores para escalar o Botafogo diante do Grêmio, neste sábado, em Porto Alegre. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Igor Rabello está fora da partida válida pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que foi lamentado pelo comandante alvinegro.

"O Igor ficará de fora pela primeira vez no ano. É difícil se manter naquela posição. Sem dúvida, o entrosamento é muito bom com o Joel (Carli), jogam muito tempo juntos. Mas estou tranquilo, temos o Yago, o Marcelo e também dois jovens bem promissores como o Kanu e o Helerson", declarou nesta quinta-feira.

Esta será apenas a primeira vez que Rabello desfalcará o Botafogo neste Brasileirão, o que minou as oportunidades dos outros atletas do setor. Mesmo assim, Zé Ricardo mostrou confiança em Yago, que deve ser o substituto. "Bem provável que seja o Yago, mas ainda não está definido. O importante é saber que quem entrar pode ajudar."

Se Rabello é desfalque certo na zaga, Zé Ricardo poderá escalar pela segunda vez consecutiva Erik no ataque. Recém-contratado junto ao Atlético-MG, o jogador chegou ao Botafogo na semana passada e já ajudou na vitória de sábado sobre o Sport. E por mais que tenha apenas 24 anos, o treinador considerou que ele agrega experiência ao time.

"A gente entende que o Erik é um atleta, apesar de jovem, de boa qualidade. Sabe e se acostumou a fazer gols. Ele sempre se colocou a disposição para jogar e entendemos que era um bom momento colocá-lo em casa desde o início. Suportou todo tempo e sua experiência agrega ao nosso grupo, que é jovem. Ele também é, mas acreditamos que traz um pouco mais de experiência no setor", apontou.