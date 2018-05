Zé Ricardo lamenta desfalques e recorre ao sub-20 para reforçar Vasco

O técnico Zé Ricardo vai recorrer ao time sub-20 para reforçar o elenco do Vasco para o duelo contra o Bahia, no domingo, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada do Brasileirão. As baixas confirmadas para o duelo são o zagueiro Breno e os atacantes Andrés Ríos e Riascos.

+ Presidente do Vasco recua e revela que vai reintegrar jogadores punidos

"O que posso adiantar é que o Moresche e o Hugo Borges estarão indo para Salvador. Não apenas pela necessidade. Eles foram muito bem no Carioca sub-20", revelou o treinador, nesta sexta-feira, ao citar os reforços da equipe da base que vão constar na lista de relacionados.

Breno, Andrés Ríos e Riascos vão ficar de fora porque vão cumprir suspensão. Já o goleiro Martín Silva está com a seleção do Uruguai, na preparação para a Copa do Mundo. A boa notícia é o reforço de Henrique, desfalque na vitória sobre a Universidad de Chile, na terça-feira, pela Copa Libertadores.

"É uma partida que apresenta para nós condições um pouco complicadas em virtude das ausências. Não gostamos de falar de quem está fora, procuramos valorizar sempre quem está entrando, mas quando teremos uma dúzia de desfalques e a dificuldade é notória. Apesar de tudo isso, precisamos ir até lá e jogar. Essas partidas recentes mostraram a força do nosso grupo. Mesmo com inúmeras dificuldades, conseguimos melhorar nossa performance e obter bons resultados", declarou o treinador.

Zé Ricardo não indicou se conta com os quatro jogadores afastados do elenco por punição. Evander, Wellington, Gabriel Félix e Paulão foram sancionados por terem postado foto nas redes sociais com a legenda: "Time escalado: uuuuuuuuuuuuuuu", em alusão às vaias que eles vêm sofrendo por parte dos torcedores vascaínos. A atitude gerou bastante repercussão e, por conta da provocação, os quatro jogadores foram vetados da partida contra a Universidad de Chile, na terça.

Nesta sexta-feira, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, avisou que vai reintegrar o quarteto. Mas não informou se eles poderão reforçar a equipe na rodada do fim de semana.

O Vasco volta a treinar na manhã deste sábado, em São Januário, antes de embarcar para Salvador.