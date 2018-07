Zé Ricardo lamenta empate com o São Paulo: 'Produzimos o suficiente para vencer'

O técnico Zé Ricardo lamentou o empate do Vasco com o São Paulo, neste domingo, em São Januário. Na avaliação do treinador, o time carioca jogou "o suficiente" para vencer o rival, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Sem inspiração, São Paulo empata com Vasco por 1 a 1 em São Januário

+ Eurico rebate acusações e acusa Edmundo, Pedrinho e Felipe de irregularidades

"Não fiquei satisfeito com o resultado, mas sim com a recuperação e a produção da equipe no segundo tempo. Não pode falar em cima de suposições, mas acredito que produzimos o suficiente para vencer", comentou o técnico.

O Vasco começou atrás no placar ao levar um gol aos 39 minutos do primeiro tempo. O empate veio somente aos 30 da etapa final. "No primeiro tempo, acredito que em virtude da ansiedade, não conseguimos produzir muita coisa tecnicamente e taticamente. Poderíamos ter sido melhores nas inversões de jogo, principalmente pelo lado direito da defesa do São Paulo", declarou.

Para Zé Ricardo, o time vascaíno também foi ansioso no segundo tempo, o que teria sabotado a possibilidade de virada no placar. "Buscamos o gol, empatamos e tivemos oportunidades para virar. A ansiedade para finalizar o último passe nos fez não conseguir o resultado positivo", lamentou.

Com o empate, o Vasco perdeu mais uma chance de entrar na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores. O time chegou aos 49 pontos e ocupa a oitava colocação. Está um ponto atrás do Flamengo, última equipe dentro do G-7 (os seis primeiros colocados mais o Cruzeiro, já garantido na competição continental por ter vencido a Copa do Brasil).