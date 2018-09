Zé Ricardo lamenta empate do Botafogo e vê preocupação com zona de rebaixamento

Após a derrota por goleada para o Grêmio no último final de semana, o técnico Zé Ricardo exigiu uma boa atuação do Botafogo contra o Cruzeiro, na quarta-feira, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. E ela veio contra o time mineiro, mas a vitória não aconteceu. O que deixou o comandante alvinegro chateado.

"Um pouco chateado na verdade. Em que pese o excelente elenco que o Cruzeiro tem e um grande treinador, acho que fizemos um jogo mais igual no primeiro tempo. Cruzeiro teve mais a posse pela estratégia nossa, até por marcar mais recuado. No segundo tempo, adiantamos a marcação, criamos oportunidades. Sentimento de que poderia ter vencido a partida", relatou Zé Ricardo em entrevista coletiva após o jogo.

Com o empate em casa, o Botafogo está na 14.ª colocação com 26 pontos. Tem neste momento três a mais que o Sport, o primeiro time na zona de rebaixamento. Essa é a preocupação do técnico daqui para frente na temporada.

"Nossa realidade é se afastar da zona perigosa. Então seria um pouco de irresponsabilidade da minha parte visualizar outra coisa no momento. Realmente entendo que com desempenhos como o Botafogo jogou na partida de hoje (quarta-feira), acredito que vamos estar mais próximos de outros objetivos. Mas obviamente precisamos converter esse desempenho em vitórias", disse.

O próximo desafio da equipe será o clássico contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Zé Ricardo quer pontuar de qualquer maneira.

"Certamente vamos ter que buscar a vitória no clássico com o Fluminense e pontos jogo a jogo, mas existem circunstâncias de jogo... Todo jogo é importante. Hoje (quarta-feira) era importantíssimo. E domingo vai ser outro. Temos que nos preocupar em pontuar".