Zé Ricardo lamenta empate do Vasco, mas exalta atuação de goleiro do Atlético-MG

O técnico do Vasco, Zé Ricardo, lamentou o empate por 1 a 1 diante do Atlético Mineiro na partida realizada nesta quarta-feira, em São Januário, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a sexta vez na competição que o time carioca saiu à frente no placar e permitiu a reação dos adversários.

Com o resultado, o clube cruzmaltino chegou aos 50 pontos, manteve a oitava posição na tabela do Nacional, alcançou o rival Flamengo (sétimo colocado, também com 50), mas ainda não entrou no grupo de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores devido aos critérios de desempate.

No entanto, Zé Ricardo também valorizou a invencibilidade de 11 jogos da equipe alvinegra na competição e não poupou elogios ao goleiro Victor, que conseguiu parar o ataque vascaíno em várias oportunidades durante o confronto no Rio de Janeiro.

"O sentimento é de frustração. O resultado passou longe do que buscamos e procuramos, mas enfrentamos uma grande equipe. Estivemos sempre próximo do gol do adversário, até cumprimentei o Victor quando acabou o jogo. Falei para ele que foi mais 'São Victor' do que nunca, pois fez pelo menos três grandes defesas e mostrou porque se trata de um goleiro selecionável", elogiou o treinador vascaíno em entrevista coletiva depois do jogo.

Zé Ricardo também fez um balanço de seus pouco mais de dois meses à frente do clube, lembrou a recuperação da equipe no Brasileiro e demonstrou confiança na conquista de uma vaga no principal torneio continental em 2018 - o Vasco enfrentará na próxima rodada (36ª) o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 19 horas de domingo.

"O Vasco tinha uma perspectiva diferente quando cheguei. Ela foi aumentando e chegamos numa pontuação que nos aproxima do G7. Temos convicção de que iremos fazer uma partida de bom nível contra o Atlético Paranaense. Nosso foco tem que ser em nossa atuação, até para não ficarmos com a cabeça em outras coisas dentro do jogo. Conquistando uma vitória, vamos ver como foi a rodada e se conseguimos o objetivo de entrar no G7. Acredito bastante nesse grupo", finalizou Zé Ricardo.