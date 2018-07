Zé Ricardo lamenta erros do Flamengo, mas evita culpar Vaz e Arão

"O jogo é feito por vários momentos. Tivemos oportunidades para sair com um resultado melhor. Uns dias acontecem a favor, outros contra. Temos que parabenizar também a equipe do Fluminense", ponderou o interino do time rubro-negro.

As falhas aconteceram em lances decisivas, que geraram os gols do rival. No primeiro, na etapa inicial, Willian Arão completou cruzamento, de cabeça, contra as próprias redes. No segundo tempo, Rafael Vaz recuou mal para o goleiro Alex Muralha e praticamente entregou nos pés de Richarlison, que marcou o segundo gol tricolor.

"Todos são muito profissionais, às vezes acontece. Nada em especial para falar com nenhum dos dois", disse Zé Ricardo, evitando até citar o nome dos jogadores.

Se na defesa o Flamengo decepcionou, no ataque, o técnico interino ficou satisfeito com a boa atuação de Guerrero, autor do gol da equipe. "Ele fez o que a gente esperava. É importante a presença dele, esperamos contar com ele durante a competição toda. É um jogador muito inteligente", comentou.

A derrota no clássico custou ao Flamengo o lugar no G4, às vésperas do confronto contra o vice-líder Internacional. "A gente fica frustrado por deixar o G4, mas não fico por perder meu primeiro clássico como profissional. Vão acontecer outros e vamos vencer. Jogamos bem, mas não conseguimos os 3 pontos. Faz parte. A gente fez uma partida dentro do que esperava dentro de estratégia. Criamos. Infelizmente não conseguimos reverter em gols", comentou.