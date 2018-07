Zé Ricardo lamenta expulsão de atacante, mas festeja reação do Vasco

Após três partidas sem vitória e próximo da zona de rebaixamento, o Vasco voltou a vencer na noite desta quarta-feira, ao superar o Avaí, por 2 a 1, em Florianópolis. Para o técnico Zé Ricardo, o triunfo fora de casa marca a reação do time carioca, que voltou a respirar na tabela do Brasileirão.

"Foi um resultado fundamental para nós. Empatamos em casa o último jogo e precisávamos ganhar hoje para seguirmos sonhando com nossos objetivos na competição. O Vasco não vencia o Avaí na Ressacada faz um bom tempo, sempre é difícil jogar aqui", comentou o treinador.

Para superar o time da casa, o Vasco contou com dois gols no primeiro tempo, o primeiro logo aos 2 minutos de jogo. Apesar da facilidade, o time carioca sofreu para confirmar a vitória no segundo tempo. Zé Ricardo culpou a expulsão do atacante argentino Andrés Ríos pela dificuldade na etapa final.

"Estivemos muito bem até os primeiros 20 minutos da partida, depois a equipe deles começou a ameaçar nas bolas paradas. No segundo tempo, o Avaí cresceu, mas acreditava que nós conseguiríamos encontrar mais espaços no meio-campo. Se encaminhava para isso, mas a expulsão mudou a característica do jogo e ele se tornou truncado", comentou.

"Tivemos dificuldades, os jogadores estavam desgastados no terço final da partida, mas foi importante a superação e o espírito de equipe. Fizeram tudo de forma perfeita e saímos daqui com um resultado, que na minha opinião foi justo", afirmou Zé Ricardo.

Em uma avaliação após dez dias de folga no Brasileirão, por causa das rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo, o treinador disse que o Vasco já mostrou evolução em campo, em comparação aos jogos disputados antes da parada no campeonato.

"Acredito que o nosso rendimento ofensivo melhorou sim. Fizemos dois gols rápidos, tivemos uma outra oportunidade num cruzamento que o Capa conseguiu antecipar. Acreditávamos que iríamos conseguir finalizar ainda mais no segundo tempo, mas veio a expulsão e as coisas se complicaram, até porque o Avaí possui jogadores de qualidade, como o Marquinhos e o Capa", analisou.

Zé Ricardo também considerou o triunfo positivo por elevar o moral do time antes do clássico com o Botafogo, no sábado, no Maracanã. "É um jogo fundamental para nós. Se trata de um clássico, uma partida que já possui vários ingredientes especiais. Depois de muito tempo, voltaremos a contar com o apoio da nossa torcida. Ver o Maracanã lotado é tudo que eu, a comissão técnica e os jogadores queremos", disse, referindo-se à punição que fez o Vasco jogar longe de casa ou sem torcida em São Januário nas últimas semanas.