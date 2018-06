Zé Ricardo lamenta revés do Vasco, mas já projeta vitória sobre Cruzeiro em Minas

O técnico Zé Ricardo não escondeu a sua decepção ao comentar o fato de que o Vasco foi derrotado por 1 a 0 pela Universidad de Chile, na noite da última terça-feira, em São Januário, no Rio, em sua estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. O treinador admitiu que o seu time ficou devendo na armação das jogadas ofensivas e isso pesou para que fosse derrotado pelo adversário no confronto que fechou a primeira rodada do Grupo E da competição continental.

"Foi um resultado que a gente não esperava. A nossa expectativa era grande para essa estreia, mas pegamos uma equipe bem armada, estruturada e experiente. Não tivemos um dia feliz na criação e isso facilitou bastante a marcação da La U. Ele tiveram melhores que nós em alguns momentos, assim como nós também. A partida foi decidida num lance isolado, numa cobrança de lateral. Minutos antes havíamos perdido uma boa chance com o Rildo. Sabíamos que o detalhe poderia definir o resultado e foi o que aconteceu", afirmou o comandante, em entrevista coletiva, se referindo ao gol marcado por Araos aos 31 minutos do segundo tempo.

Zé Ricardo, porém, exibiu otimismo ao já projetar uma vitória sobre o Cruzeiro na segunda rodada do Grupo E da Libertadores, no próximo dia 4 de abril, às 21h45, no Mineirão, que será palco de um confronto entre dois times derrotados em suas estreias - a equipe de Belo Horizonte abriu campanha nesta edição do torneio sendo superada por 4 a 2 pelo Racing, na Argentina, no último dia 27 de fevereiro.

"Entendemos que uma vitória seria importantíssima e sem dúvida o resultado não foi o que a gente esperava, mas vamos procurar evoluir e nos preparar bem para a sequência da competição. Iremos pensar jogo a jogo. Vamos tentar fazer um jogo forte em Belo Horizonte, sabendo que o Cruzeiro virá para fazer uma partida agressiva, até pelo resultado adverso que teve na estreia. Iremos para lá com o pensamento de vencer a partida, como fizemos no ano passado", projetou.

"É lógico que o momento é outro, o Cruzeiro poupou alguns atletas e fez alguns testes após o título da Copa do Brasil. Meu grupo tem caráter e tenho certeza que dará a volta por cima", reforçou o treinador, que agora também começará a preparar o Vasco para enfrentar o Botafogo no clássico do próximo domingo, às 16 horas, no Engenhão, pela rodada final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.