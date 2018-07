Zé Ricardo minimiza empate e vê Flamengo ainda na briga do título brasileiro

Apesar do empate em 2 a 2 com o Atlético Mineiro, o técnico Zé Ricardo ainda vê o Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O treinador prefere não olhar para a distância do líder Palmeiras, de cinco pontos, e diz que o importante é o time se preocupar em vencer suas próximas partidas.

"Precisamos melhorar a performance. Temos que fazer o nosso. Há três rodadas que não conseguimos vencer... Vamos preparar o time para seguir na briga pelo título. Se por acaso não acontecer, vamos lutar o máximo, porque a nossa torcida merece", comentou o treinador.

Zé Ricardo lamentou as chances desperdiçadas no duelo contra o Atlético. O time carioca saiu na frente, teve chance de ampliar o marcador, mas levou a virada com gols de Robinho e Lucas Pratto no segundo tempo. No último minuto, Guerrero empatou.

"Tivemos um grande adversário, com estádio (Mineirão) tomado. O placar no fim da partida nos faz enaltecer nosso grupo. Se conseguirmos manter o espírito do jogo contra o Corinthians e o primeiro tempo do jogo contra o Atlético, podemos buscar coisas importantes", analisou.

O Flamengo agora tem a semana para trabalhar e volta a campo apenas no próximo sábado no clássico contra o Botafogo, no estádio do Maracanã. O adversário vem embalado com uma sequência de seis jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e um empate. "O Botafogo tem um trabalho muito bem feito pelo Jair Ventura. Esperamos estar bem para, no Maracanã, a gente consiga uma vitória que será muito importante", finalizou.