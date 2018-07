Zé Ricardo minimiza oscilação do Corinthians e prevê 'jogo difícil'

O técnico Zé Ricardo falou nesta sexta-feira sobre o duelo do Vasco diante do Corinthians, domingo, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do mau momento do rival paulista, o treinador do time cruzmaltino exaltou as qualidades do adversário e previu uma partida bastante complicada.

"Esperamos um jogo difícil. Estamos entrando em um momento decisivo da competição, todo mundo está querendo alcançar seus objetivos, e jogar na casa do Corinthians é sempre complicado. O Corinthians tem oscilado pouco, mas a equipe deles continua muito forte. Nas últimas rodadas não conseguiram resultados, mas todas as equipes passaram por isso na competição. Temos que estar concentrados", disse.

Ainda líder isolado do Brasileirão, o Corinthians vem de tropeços e perdeu três das quatro últimas partidas pela competição. Do outro lado, encontrará um Vasco embalado, que vem de duas vitórias seguidas - contra Fluminense e Grêmio - e está em busca de uma vaga no G6. Para o recém-chegado Zé Ricardo, a mudança de ambiente do time carioca foi essencial neste crescimento.

"Acredito muito que a gente só consegue extrair o máximo de cada funcionário, de cada atleta, quando temos um ambiente propício para que isso aconteça. As cobranças existem, mas são feitas da melhor maneira possível para que prevaleça um clima agradável. Quem está de parabéns é o grupo, porque entenderam o trabalho. Nessas três semanas que estou com eles, me mostraram muita receptividade, muita vontade de trabalhar", avaliou.

A chegada de Zé Ricardo também resultou em uma evolução defensiva do Vasco, que não levou gols nas últimas duas partidas. "O futebol tem muitos números, às vezes as estatísticas correspondem, outras vezes não. O fato é que estamos felizes por esses jogos sem sofrer gols. Sabemos que ainda precisamos construir um bom saldo. Pegamos duas equipes que têm por característica fazer muito gol e desempenhamos bem o nosso trabalho. São experiências que nos deixam mais confiantes."