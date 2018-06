Zé Ricardo pede atenção ao Vasco na Libertadores e elogia Universidad de Chile

Após a vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Madureira no último sábado, pela quinta rodada da Taça Rio, o técnico Zé Ricardo comemorou o resultado positivo mas pediu atenção ao seus comandados para não repetirem os erros da partida pela Taça Rio na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores diante do Universidad do Chile, na próxima terça-feira, em São Januário.

+ Leia mais notícias sobre o Vasco

+ Confira a tabela de classificação da Copa Libertadores

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Carioca

+ Vasco vence Madureira e encaminha classificação às semifinais da Taça Rio

"A gente abriu o jogo no fim, deu espaços e não podemos cometer o mesmo erro na terça, porque a Universidad de Chile é uma equipe rápida. Já conversamos no vestiário e vou corrigir", disse o treinador, que já definiu o esquema que irá utilizar contra a equipe chilena. "A Universidad de Chile possui uma equipe muito rápida e experiente. Já definimos o esquema que iremos jogar, mas ainda temos dois dias para trabalhar. O certo é que será um grande jogo", completou.

Zé Ricardo pediu a presença em peso do torcedor vascaíno contra a Universidad do Chile para transformar São Januário em um caldeirão e empurrar o time rumo à vitória na competição intercontinental. "Estamos bem preparados. O que tínhamos que fazer, já fizemos. Que a nossa torcida compareça e transforme São Januário num caldeirão", pediu o técnico vascaíno.

O treinador ainda disse que valoriza muito o Estadual, em que o Vasco já está com a vaga bem encaminhada às semifinais da Taça Rio, e explicou que escalou uma equipe mista em Moça Bonita para dar rodagem ao grupo e, claro, preservar alguns atletas para a Libertadores.

"Era um jogo muito em cima da nossa estreia na Libertadores e considero que ele foi importante para dar rodagem para o grupo. Tivemos o cuidado junto com o departamento de fisiologia de selecionar os atletas que estavam em condições para essa partida. Colocamos em campo o que tínhamos de melhor. Valorizamos o Estadual e queremos chegar forte até o final", declarou.