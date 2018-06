Zé Ricardo pede mudança de postura no Vasco após derrota para o Bahia

O técnico Zé Ricardo adotou um discurso duro após o Vasco perder por 3 a 0 para o Bahia, na Fonte Nova, na noite de quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador apontou que todas as críticas feitas ao time carioca nesse momento são justas e prometeu que a equipe vai mudar de postura.

"Foi uma partida muito abaixo da nossa equipe. Hoje todas as críticas são válidas porque hoje não jogamos e deixamos o Bahia jogar de forma confortável. Estivemos abaixo em todos os aspectos do futebol. Não temos do que reclamar. Precisamos mudar a postura. Alguma coisa precisa ser feita para mudar a história. Não podemos mais fazer partidas do nível que fizemos hoje", afirmou o técnico.

Embora tenha goleado o América Mineiro por 4 a 1 no sábado, o Vasco passa por um momento complicado, de crise política, e também de problemas dentro de campo, tanto que na semana passada havia sido eliminado precocemente na fase de grupos da Copa Libertadores com uma dura derrota de 4 a 0 para o Cruzeiro, em São Januário.

Para seguir vivo na Copa do Brasil e avançar às quartas de final, o Vasco precisará de um triunfo por quatro gols de diferença sobre o Bahia no jogo de volta, em 16 de julho, no seu estádio. Diante desse cenário, Zé Ricardo reconheceu que o momento do time é complicado e admitiu que a equipe precisa reagir para não se complicar ainda mais na temporada.

"Sabemos que fazer quatro gols numa partida desse nível ão é fácil, mas não é impossível. Posso garantir que não iremos jogar a toalha. Estamos tão chateados quanto o torcedor. Eu sei da paixão que o torcedor tem pelo clube e da história linda que o Vasco possui. Ficamos tristes quando enfrentamos uma fase desse num clube dessa grandeza. Temos que nos cobrar e fazer alguma coisa para sair dessa situação. O extra-campo não interferiu no resultado de hoje. O que precisamos fazer, como disse, é mudar a postura para não termos um ano complicado", declarou Zé Ricardo.

Após a derrota para o Bahia, o Vasco voltará a jogar no domingo, quando vai receber o Vitória, em São Januário, pela quinta rodada do Brasileirão.