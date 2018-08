Zé Ricardo prega calma para Botafogo buscar recuperação após dura derrota

O técnico Zé Ricardo prega calma para buscar a recuperação do Botafogo no Brasileirão, após a dura derrota para o Atlético-MG por 3 a 0, no domingo, pela 19ª rodada. Ao fim da partida, o treinador admitiu que a equipe carioca poderia até ter sofrido mais gols, tal foi a atuação aquém do esperado no segundo tempo do duelo disputado no Engenhão.

"Temos que ter calma e teremos dois jogos difíceis. Temos que começar bem o returno", diz o treinador, referindo-se aos jogos contra Palmeiras e Sport, nas próximas rodadas do Brasileirão. O primeiro será na quarta-feira e o segundo jogo, no sábado, pelas duas primeiras rodadas do segundo turno.

Até lá, o técnico terá tempo de recuperar o seu time e entender por que o Botafogo caiu tanto de rendimento na etapa final. "No segundo tempo, não tem o que esconder, ficamos muito abaixo. Contra uma equipe como essa, erramos. E eles podiam ter feito até mais", reconheceu.

Zé Ricardo acredita que o desgaste físico da equipe, que venceu o Nacional por 2 a 0, na noite de quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. "Quinta-feira exigiu bastante, contribui um pouco, tem o desgaste, e isso apareceu no segundo tempo. Os erros aparecem, e a equipe do Atlético aproveitou."

O desgaste, na opinião do treinador, acabou gerando problemas físicos e preocupação para a sequência do campeonato. Foi o caso, por exemplo, de Rodrigo Lindoso, que deixou o gramado lesionado no segundo tempo.

"Infelizmente, o que aconteceu com Lindoso fez fugir do que pensávamos. Todo atleta brasileiro sofre com o calendário estafante como o daqui, e isso pode colocar os atletas numa condição dessa. Invariavelmente os atletas correm o risco. Sentiu uma pontada, parece que no músculo anterior", afirmou o técnico, que agora aguarda avaliação do departamento médico.