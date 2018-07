Zé Ricardo prevê jogo 'agradável' e 'ofensivo' contra o São Paulo

Animado pela boa vitória fora de casa do Vasco sobre o Santos, na quarta-feira, Zé Ricardo se demonstrou entusiasmado nesta sexta para enfrentar o São Paulo, domingo, às 17 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, será um confronto "agradável" e "ofensivo".

+ Eurico acusa Edmundo, Pedrinho e Felipe de irregularidades

"O jogo deve cair para um lado bem ofensivo. A equipe do São Paulo precisa do resultado e nós também. Quem ganha com isso é a torcida, que vai acompanhar um jogo agradável. Esperamos repetir a nossa postura diante do Santos, lá na Vila Belmiro, porque sabemos que é isso que a nossa torcida espera", avaliou.

Zé Ricardo também falou sobre o bom momento da equipe, invicta há nove partidas e oitava do Brasileirão com 48 pontos. "Fomos convidados a trabalhar para melhorar o rendimento da equipe. Com o apoio de todos, muito trabalho e muita luta, conseguimos. Temos que tentar manter esse nível na reta final. É uma tranquilidade ter chegado aos 48 pontos, para não ter nenhum tipo de problema a essa altura da competição."

Mas, apesar de satisfeito, ele ponderou que o Vasco precisa se manter ainda mais focado nas últimas rodadas. A equipe carioca, afinal, ainda está a dois pontos do Flamengo e não alcançou o grupo dos sete primeiros que se garante na Copa Libertadores.

"Agora, temos a oportunidade de brigar por uma vaga acima e vamos buscar manter esse aproveitamento. Se conseguirmos manter, nesses 15 pontos que disputaremos, muito provavelmente estaremos perto do G7 ou dentro", completou.