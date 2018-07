Zé Ricardo projeta Flamengo ofensivo para encarar o Vasco em São Januário

O técnico Zé Ricardo antecipou em entrevista coletiva nesta sexta-feira que o Flamengo será ofensivo no clássico contra o Vasco, marcado para o próximo sábado, às 18 horas, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo jogando em São Januário, onde o rival venceu cinco das seis partidas que disputou na competição. O treinador acredita que a equipe vascaína exercerá uma marcação muito forte, mas enfatizou que o Flamengo irá propor o jogo.

"O Flamengo não vai mudar o jeito de ser. Vamos jogar para cima e tentar envolver o adversário. Mas do outro lado há uma grande equipe. Eles estão com uma pontuação muito boa. Espero um Vasco agressivo na marcação. Eles não tiveram compromisso durante a semana e devem colocar uma pressão no início do jogo. Milton (Mendes, treinador do Vasco) está fazendo uma equipe muito competitiva. Teremos que jogar no nosso limite", projetou o treinador flamenguista.

Zé Ricardo revelou que o lateral Pará, que sentiu um incômodo no joelho após o jogo contra o São Paulo, no domingo passado, está fora da partida contra o Vasco. O comandante também não confirmou a presença em campo do meia Diego, poupado no jogo contra o Palestino, em Santiago, no Chile, pela Copa Sul-Americana.

"Foi uma precaução (não escalar Diego contra o Palestino). Treinou muito a semana toda. Ele está um pouco gripado. Hoje (sexta-feira) foi um treino organizacional de bola parada. Mas esperamos que até a hora do jogo ele esteja 100%", despistou Zé Ricardo.

O elenco do Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu. O trabalho técnico-tático comandado por Zé Ricardo encerrou a preparação da equipe para o clássico deste fim de semana.

Os jogadores que iniciaram o duelo da última quinta-feira pelo torneio sul-americano fizeram atividades regenerativas. O zagueiro Juan e o atacante Thiago Santos, que está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho realizada no início do ano, participaram dos trabalhos no gramado junto com os demais integrantes do elenco.

O Flamengo seguirá concentrado no Ninho do Urubu nesta sexta. A equipe ocupa a terceira posição no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. O Vasco está em sexto lugar na tabela, com 16 . Hoje, ambos integram o G6, grupo que garantirá vaga na próxima edição da Copa Libertadores, no ano que vem.