Zé Ricardo quer boa atuação contra o Flamengo para Botafogo conquistar confiança

Ainda sem vencer partidas oficiais em 2019, o Botafogo se prepara para enfrentar o Flamengo, neste sábado, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Apesar da dificuldade, o técnico Zé Ricardo quer que o clássico seja o ponto de partida para o time dele conquistar confiança para seguir na temporada.

"Nossos jogadores estão conscientes e temos uma equipe que quer acertar logo, ser competitiva. E, nesse momento, nós precisamos de confiança e nada como um clássico para nos trazer isso novamente", comentou o treinador botafoguense nesta sexta-feira. Zé Ricardo também reconheceu que o investimento do rival é muito maior, mas não acredita que seja determinante dentro de campo.

"É uma realidade, um fato, mas temos a obrigação de fazer um jogo melhor e tentar tirar essa diferença com uma boa estratégia, errando o mínimo possível. Vestimos uma camisa enorme e temos de honrá-la da melhor forma sempre. Apesar dos dois resultados negativos nos primeiros jogos, nós temos fé que esse time vai dar uma resposta", disse o técnico.

O Botafogo estreou no Campeonato Carioca com uma derrota por 3 a 1 para a Cabofriense, fora de casa, e empatou na segunda rodada, por 0 a 0, contra o Bangu, no Engenhão. Apesar da perda de prestígio nos últimos anos, o clube é o atual campeão do torneio estadual, o qual é valorizado por Zé Ricardo.

"O Campeonato Carioca é muito charmoso e, talvez, nos últimos anos, tenha perdido um pouco da magnitude. Mas, para nós cariocas, para mim que nasci no entorno do Maracanã e já tive a honra de vestir três das quatro grandes camisas, é muito especial. Temos muito caminho pela frente, mas tomara que a gente consiga dar esse primeiro passo por essa conquista", disse o treinador, campeão estadual com o Flamengo, em 2017, e vice-campeão com o Vasco, em 2018.

Sobre o time que vai jogar neste sábado, Zé Ricardo prometeu um time equilibrado, mas não deu muitos detalhes. Só confirmou a escalação do lateral-esquerdo Jonathan, de 20 anos, revelado nas categorias de base do Botafogo.

"Preparado ele está, não estaria no profissional se não estivesse. Tem treinado normalmente, é desenvolto e tem a confiança dos atletas e da comissão técnica. Tem qualidade e com o tempo vocês verão isso. Bons fundamentos na defesa e no ataque. Temos passado coisas para que esteja mais à vontade. Além dele, contamos também com o Lucas Barros, foi bem na Copa São Paulo e também estará na relação", afirmou.