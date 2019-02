Zé Ricardo rechaça euforia por vitórias e vê Botafogo 'em busca de identidade'

Depois de um péssimo início de temporada, que culminou na eliminação precoce na Taça Guanabara, o Botafogo parece começar a se encontrar. São duas vitórias seguidas, sobre Boavista, pelo Estadual, e Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, mas estes resultados recentes não empolgam o técnico Zé Ricardo, que ainda vê a equipe abaixo do ideal.

"Estamos em busca de uma forma de jogar, de uma identidade. Alguma coisa apareceu e o Botafogo continua a buscar um crescimento. Não serão essas duas vitórias que nos tirarão da nossa concentração e sabedoria para sabermos que necessitaremos continuar evoluindo", declarou nesta segunda-feira.

Agora, o desafio botafoguense será pela Copa do Brasil. A equipe estreia no torneio nesta quarta-feira, diante do Campinense, na Paraíba. E apesar do favoritismo carioca, ao menos na teoria, Zé Ricardo apostou em um duelo bastante complicado.

"Eles venceram o clássico contra o Treze e certamente contarão com a presença forte da torcida. Sabemos das dificuldades, vimos alguns jogos dessa primeira rodada e percebemos que muitas equipes grandes estão tendo dificuldade para jogar. Nosso objetivo é grande, principalmente falando de Copa do Brasil", afirmou.

Para o duelo, o Botafogo ainda não terá Marcos Vinicius, Cícero e Leo Valencia, mas poderá contar com João Paulo, recuperado de lesão. Por causa do regulamento do torneio, o time carioca pode até empatar que estará classificado. "É entrar em campo super ligado, buscando vencer a partida e não aceitando o regulamento que nos dá o empate nessa primeira fase. Temos que buscar a vitória para não depender disso", disse Zé Ricardo.