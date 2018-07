Zé Ricardo reconhece que Flamengo foi mal: 'Vitória do Sport foi incontestável'

O técnico Zé Ricardo reconheceu que o Flamengo não foi bem na derrota por 1 a 0 diante do Sport no último sábado, na Arena Pernambuco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na coletiva após o jogo, o treinador exaltou o adversário.

"A vitória do Sport foi incontestável. Não conseguimos, com exceção dos 15, 10 minutos, ficar conscientes no jogo. Desconectamos os setores, demos muito campo para o Sport, sobretudo no primeiro tempo. Quando se joga mal, tem que se reconhecer e ver no que temos de evoluir", comentou o treinador.

Na opinião de Zé Ricardo, o principal defeito da equipe foi a falta de criatividade no meio-campo. "Não conseguimos organizar as jogadas, reter a bola, aproximar do primeiro setor de ataque. A saída de bola também foi prejudicada, porque o time se movimentou pouco. Tem que ser uma partida tomada como referência negativa. Fizemos uma partida abaixo da nossa crítica."

O resultado interrompeu uma sequência invicta de seis jogos e impediu que o Flamengo assumisse a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro permaneceu com 34 pontos, a dois de distância do líder Palmeiras, que ainda jogará neste domingo, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

"Uma pena interromper essa sequência tão boa de atuações. Então tem que equilibrar, nem tudo está ruim quando perdermos e nem tão bom quando ganhamos. É continuar nessa busca pelas primeira colocações", finalizou o treinador.