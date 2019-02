Zé Ricardo relaciona Cícero e espera por Diego Souza: 'Seria bom reforço'

O meia Cícero foi relacionado pelo técnico Zé Ricardo e pode fazer sua estreia com a camisa do Botafogo nesta quarta-feira, quando o time carioca recebe o Cuiabá pela segunda fase da Copa do Brasil. O treinador exaltou a boa forma demonstrada nos treinos pelo jogador, que, no entanto, deve iniciar a partida entre os reservas.

"Ele vem mostrando evolução física boa, está disponível. Vai depender muito do rendimento da partida para vermos se já contamos com ele. Relacionado ele está", confirmou Zé Ricardo nesta terça.

Contratado há 20 dias, após deixar o Grêmio ao fim da temporada, Cícero vinha recuperando a melhor forma física nas últimas semanas. O jogador de 34 anos pode ganhar um outro experiente companheiro nos próximos dias, uma vez que o Botafogo está negociando com Diego Souza, do São Paulo.

"Como o Botafogo precisa de mais um jogador para a posição, isso acaba tomando uma grande proporção. Diego Souza é um jogador que dispensa comentários. Não tenho nada oficial sobre ele. É um atleta do São Paulo, tenho respeito pela equipe. Seria um bom reforço para a gente", comentou Zé Ricardo.

Enquanto a negociação por Diego Souza não é finalizada, o treinador reforçou a confiança em Kieza. Em baixa com a torcida e ainda sem marcar gols na temporada, o atacante foi poupado no clássico do fim de semana diante do Vasco, pelo Campeonato Carioca, mas teve o retorno confirmado para o duelo com o Cuiabá.

"Eu gosto do camisa 9. O Kieza retorna para essa partida. Já utilizamos Erik ali e também os dois juntos. Sobre a ausência de gols, daqui a pouco ele volta a fazer. Isso é normal. Vem desempenhando o papel de abrir espaços, ajudar na bola aérea defensiva. É dar confiança a ele que logo estará fazendo gols novamente", considerou o treinador.