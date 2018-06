Zé Ricardo revela que Paulão será o substituto de Erazo no Vasco

O técnico Zé Ricardo comandou um trabalho tático nesta terça-feira, com ênfase nas bolas paradas ofensivas e defensivas, e encerrou a preparação do Vasco para o decisivo duelo contra o Jorge Wilstermann (BOL), quarta, em São Januário, no jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores.

Depois da atividade, o treinador concedeu uma entrevista coletiva. E não fez qualquer mistério sobre a escalação do Vasco: no lugar do suspenso Erazo jogará o zagueiro Paulão. Zé Ricardo acrescentou, aliás, que tem plena confiança no substituto.

"É lógico que, quando há uma troca, ocorre um pequeno ajuste, mas talvez possa ser positivo. Estávamos jogando com dois canhotos na zaga e podemos ganhar algo na saída de bola pelo lado direito. O Paulão já está adaptado ao grupo e foi importante na nossa campanha no Brasileirão. Não tenho dúvida que ele irá fazer um grande jogo amanhã (quarta)", projetou o treinador.

Sobre a partida contra o Jorge Wilstermann, o técnico assegurou que será um duelo complicado. Pediu, assim, apoio total de seu torcedor para o jogo de ida - a volta será no dia 21 de fevereiro, na Bolívia.

"A missão só ficará completa se passarmos para a fase de grupos. É o nosso desejo e o desejo da nossa torcida: passar tranquilidade e empurrar até o final", pediu. "Não é um jogo qualquer, mas um jogo eliminatório, por isso temos que saber jogar e o torcedor também faz parte disso."