Zé Ricardo sinaliza possível estreia de Diego no Flamengo no domingo

O técnico Zé Ricardo fechou boa parte dos treinos do Flamengo nesta semana. Mas, durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, ele deu indicativos de que o meia Diego pode estrear no domingo, contra o Grêmio, às 11 horas, no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.

"Diego tem se esforçado muito para buscar um melhor condicionamento e toda essa dedicação acaba dando um sentido de merecimento para sua estreia", sinalizou Zé Ricardo, ponderando que, embora possa estrear, o meia ainda estará longe do seu melhor futebol.

"Todo jogador, após um tempo sem jogar, precisa de um tempo para se readaptar. O melhor do Diego ainda não virá agora, mas sim mais para frente, pois o ritmo de jogo é importantíssimo", acrescentou.

Embora tenha indicado a estreia de Diego, o técnico não deu pistas sobre o time titular ou mesmo sobre o esquema tático do Flamengo. "Testamos algumas opções nessa semana, deu para trabalhar bastante. Com as ausências no elenco e a estreia de Diego, analisamos algumas variações táticas durante esse período. Provavelmente até amanhã (sábado) decidiremos qual será a equipe utilizada."

Zé Ricardo falou ainda sobre o duelo de domingo. E, além de prever um jogo complicado, ele enalteceu o técnico Roger. "É um jogo de mobilização muito grande. O Grêmio tem uma das equipes mais organizadas do Brasileirão. Eles estão mantendo seu treinador há bastante tempo, e o Roger vem fazendo um trabalho muito bom. É uma equipe que tem muita força em seu comportamento. Precisaremos fazer uma partida muito próxima da perfeição", finalizou.