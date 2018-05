Zé Ricardo tem 12 desfalques no Vasco, mas conta com retorno de Giovani Augusto

O Vasco da Gama tem 12 desfalques para o duelo contra o Bahia neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda terá pela frente um adversário que tem complicado a vida do time carioca quando atua em Salvador.

No início do mês, o Bahia derrotou o Vasco por 3 a 0 pela Copa do Brasil. Em agosto do ano passado, pelo Brasileirão de 2017, o clube baiano foi mandante contra o rival e também saiu vitorioso por 3 a 0. Para tentar acabar com esse mau retrospecto, o técnico Zé Ricardo terá que quebrar a cabeça.

O treinador não contará com os machucados Thiago Galhardo, Rildo, Werley e Ramon. Também não terá os suspensos Andres Ríos, Riascos e Breno. Convocado para a seleção uruguaia, o goleiro Martín Silva ficará de fora. Além disso, Paulão, Wellington, Gabriel Félix e Evander estão afastados por indisciplina.

As novidades ficam pelo retorno do meia Giovanni Augusto, recuperado de lesão, e pela estreia do goleiro Fernando Miguel, que veio do Vitória. As poucas opções para o ataque podem abrir espaço para Caio Monteiro jogar centralizado no setor. Em entrevista coletiva concedida neste sábado, o atleta afirmou que se sente confortável na posição.

"Eu treinei na ponta e como centroavante. Vamos esperar o técnico resolver amanhã como vou jogar. Me sinto bem como centroavante, já joguei assim na base. Seja como for, quero ajudar. Estou me sentindo bem, em uma crescente, fazendo fortalecimento. Preciso de sequência e o professor está me dando. Estou tentando aproveitar da melhor maneira", afirmou.

O lateral Rafael Galhardo minimizou as ausências e acredita que se trata de uma chance para quem entrar. "Encaramos esse desafio como uma oportunidade de mostrar a força do nosso grupo. Os jogadores que não estavam jogando terão a oportunidade de mostrar que estão prontos para brigar por uma vaga no time", disse ao site do clube.

Confira a lista dos relacionados do Vasco:

Goleiros - Fernando Miguel e João Pedro

Zagueiros - Erazo, Ricardo, Luiz Gustavo e Miranda

Laterais - Rafael Galhardo, Yago Pikachu, Ramon, Henrique e Fabrício

Volantes - Bruno Silva, Desábato, Andrey e Bruno Cosendey

Meias - Giovanni Augusto e Wagner

Atacantes - Caio Monteiro, Moresche, Hugo Borges, Kelvin e Paulo Vitor