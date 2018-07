Zé Ricardo tenta manter cautela no Flamengo após 4ª vitória seguida

São quatro vitórias consecutivas, situação consolidada na vice-liderança, com direito a um empate em pontos com o líder. Exibindo uma forte reação neste Campeonato Brasileiro, o Flamengo agora tenta conter a empolgação, principalmente depois de bater o Vitória, fora de casa, de virada, na noite deste sábado.

Depois do triunfo por 2 a 1 no Barradão, a missão do técnico Zé Ricardo era manter a cautela dentro do elenco. "Temos os pés no chão. Sabemos que ainda faltam muitos jogos, todos extremamente difíceis", destacou o treinador, que diz apostar na maturidade do seu grupo.

"Sabíamos que seria uma partida muito complicada. Viemos conscientes de que se não nos doássemos ao máximo, não conseguiríamos sair daqui com os três pontos. Temos um grupo maduro, que sabe jogar sob pressão e, no momento certo, vai crescendo na competição, mostrando toda a força que tem", afirmou.

Sobre a escalação do time no sábado, Zé Ricardo justificou a troca de Éverton por Fernandinho. "Temos um elenco grande e com nível técnico bem semelhante. Fiz a opção por poupar o Éverton nesse jogo pois ele vinha de nove partidas consecutivas entre os onze iniciais. Ele é um jogador que cobre muitas partes do campo, sempre faz uma quilometragem muito alta", explicou.

"Ele saiu de campo bastante desgastado contra a Ponte Preta e os números indicaram que ele corria risco de lesão caso começasse jogando hoje. O Fernandinho tem entrado bem no decorrer dos jogos. Quando acertamos nossa saída de bola pelo lado direito, ele teve a oportunidade e marcou o gol de empate", comentou, satisfeito com o acerto da alteração.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos mesmos 46 pontos do Palmeiras, que poderá abrir nova vantagem se vencer neste domingo o Grêmio, em Porto Alegre. Em caso de tropeço do time paulista, o "desempate" pode vir já na próxima rodada porque Palmeiras e Flamengo se enfrentarão no Allianz Parque, no dia 14, quarta-feira.

"O jogo contra o Palmeiras será complicado, mas nós vamos lá para jogar o nosso futebol como nós temos feito até agora, e conseguindo fazer isso, acredito que temos grandes chances de conseguir um bom resultado", disse o meia Diego, já projetando o aguardado confronto.