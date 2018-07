Zé Ricardo testa Flamengo com Leandro Damião e Guerrero no ataque

O técnico Zé Ricardo testou neste sábado a formação do Flamengo com a presença dos atacantes Guerrero e Leandro Damião entre os titulares. Os dois podem formar a dupla ofensiva como titular pela primeira vez no duelo deste domingo, às 16 horas, contra a Chapecoense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em trabalho tático realizado em Chapecó, que contou com a presença de alguns torcedores do clube, o treinador testou a seguinte formação: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Mancuello e Diego; Guerrero e Leandro Damião.

Durante a atividade ele sacou Mancuello e Damião para as entradas de Everton e Gabriel, na formação com três atacantes, semelhante a que venceu o Grêmio por 2 a 1 no último domingo pelo Brasileirão.

Depois do trabalho tático, o treinador deu atenção às jogadas de bolas paradas e, encerrou a atividade, com um trabalho em campo reduzido. O Flamengo é o quarto colocado na tabela com 37 pontos, enquanto a Chapecoense ocupa a décima colocação, com 30.