Zé Ricardo testa Flamengo com três atacantes e indica Fernandinho como titular Depois de admitir o insucesso da mudança no esquema do Flamengo para encarar o Corinthians no último domingo, no empate por 2 a 2, o técnico Zé Ricardo deve voltar a escalar a equipe com três atacantes. Ao menos foi o que ele indicou na atividade desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, visando o confronto de sábado diante do Atlético-MG, no Mineirão, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.