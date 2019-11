Zé Ricardo vê elenco do Inter emocionalmente abalado após nova derrota

O técnico Zé Ricardo voltou a falar sobre a questão emocional dos jogadores do Internacional após um novo tropeço no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time perdeu para o Goiás, por 2 a 1, no Beira-Rio, pela 35.ª rodada da competição nacional.

"Precisamos tratar bem nosso emocional, porque temos que saber reverter situações difíceis, como aconteceu hoje. É um resultado que abala a gente, que ninguém esperava. Mas não vai ter jeito. Precisamos reagir", alertou o treinador.

Ao analisar a partida, Zé Ricardo acredita que o Inter vinha sendo muito superior até sofrer o primeiro gol. Na etapa final, ele reconheceu que o time não foi bem e ainda deu espaços para os contra-ataques do Goiás.

"A gente vinha fazendo um belíssimo primeiro tempo até tomar o gol do Goiás. Depois, continuamos pressionando, mas o Tadeu (goleiro) estava em mais uma noite feliz. No segundo tempo, a gente não rendeu o que poderia e oferecemos o que o Goiás mais queria, que era o contra-ataque", reforçou Zé Ricardo.

Nenhum jogador quis falar com a imprensa na saída do gramado. Após o apito final, os mais de 20 mil toredores presentes no Beira-Rio não economizaram nas vaias e nem nos gritos de "time sem vergonha".

Sem vencer há três jogos, o Inter tem 51 pontos e volta a campo no sábado, contra o Botafogo, no Rio, pela 36.ª rodada. Se não reagir, corre o risco de não garantir uma vaga nem na fase inicial da Copa Libertadores de 2020.