Zé Ricardo vê empate 'justo e ruim' para o Flamengo em Belo Horizonte

O técnico Zé Ricardo considerou o empate do Flamengo com o Cruzeiro, por 1 a 1, como "justo e ruim" para o time carioca. O resultado, obtido no Mineirão, deixou o Flamengo mais distante do líder Corinthians e do vice-líder Grêmio. A equipe rubro-negra ocupa a quarta posição da tabela.

"Foi um resultado justo pelo o que foi o jogo, mas para nós ruim. O Cruzeiro adotou uma postura mais baixa na linha. Procuramos abrir os espaços. Tivemos duas ou três bolas que poderíamos concluir melhor, mas nosso jogo funcionou melhor no primeiro tempo, poderíamos já ter a vantagem. No segundo tempo, fizemos o gol e eles vieram para cima", disse o treinador.

"Acho que fizemos uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. No segundo, construímos bastante até sair o gol. Depois, é até natural a equipe do Cruzeiro sair para o ataque", afirmou Zé Ricardo.

O treinador pediu maior compreensão à torcida quanto ao desempenho do time. Ele teme que a pressão pelo título possa atrapalhar o rendimento da equipe. "Entrar em uma competição e ser campeão é uma coisa. Entrar em uma competição com a pressão de ser campeão é outra coisa. Estamos trabalhando a parte de concentração da nossa equipe para não só criar espaços, mas finalizar essas oportunidades. Tivemos chances contra o Grêmio e hoje também. Não tem nenhuma fórmula mirabolante."

Zé Ricardo acredita que os treinamentos já vêm dando resultado dentro de campo. E espera um desempenho ainda melhor do Flamengo diante do Palmeiras, na quarta, no estádio Luso-Brasileiro.

"Espero que a gente já produza mais contra o Palmeiras, que é outra equipe que já está ali no bolo. Acho que o primeiro fator que precisamos é construir bem as jogadas e isso estamos fazendo. Acho que o Flamengo tem uma maneira de jogar e cria em cima dessa maneira. Pelo menos é assim que eu entendo a formatação da equipe", declarou.