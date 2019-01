Zé Ricardo vê Fla favorito, mas promete Botafogo 'corajoso' para defender título

Às vésperas do início do Campeonato Carioca, o técnico Zé Ricardo fez um prognóstico da competição nesta quinta-feira. Diante dos milhões investidos pelo Flamengo, o treinador admitiu o favoritismo rubro-negro no torneio, mas garantiu que seu Botafogo lutará para defender o título conquistado no ano passado.

"O Botafogo entra para defender o seu título com uma coragem grande. Sabemos da dificuldade, os rivais estão se reforçando. O Flamengo está muito forte, entra como favorito. Mas quando o jogo começa, a história é outra. Tudo pode acontecer. Vasco e Fluminense também estão se reforçando muito bem, sem falar nos clubes de menor investimento que começaram a treinar antes", declarou.

Para esta temporada, o Botafogo foi ao mercado e contratou novas peças. Chegaram o goleiro Diego Cavalieri, o zagueiro Gabriel, os volantes Alex Santana e Alan Santos e o meia Gustavo Ferrareis, além de Jean e Erik, que tiveram os empréstimos renovados, e de Leandro Carvalho que retornou após ser cedido ao Ceará no último Brasileirão.

Apesar dos novos nomes, Zé Ricardo explicou que vai manter a base do ano passado no início desta temporada. "A ideia é começar o ano com a base de 2018 para ter um mínimo de entrosamento. E aos poucos colocar os reforços. Assim fica mais fácil. Dependendo do rendimento deles, faremos as mudanças."

Diante das novidades e iniciando o ano pela primeira vez no Botafogo - foi contratado em agosto de 2018 -, Zé Ricardo apostou em uma temporada positiva para o clube. "Tivemos mudanças no elenco, esperamos encaixar bem o nosso jogo. Expectativa de ano positivo, com equipe que certamente terá caras novas e isso será um atrativo para a torcida", comentou.