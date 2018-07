Zé Ricardo vibra com vitória e destaca opção por jogar na retranca mesmo em casa

O técnico Zé Ricardo, em sua partida de estreia, optou por recuar o Vasco mesmo jogando no estádio de São Januário, no Rio, contra o Grêmio. O mais importante é que a estratégia funcionou e o time carioca saiu de campo com uma vitória por 1 a 0, neste sábado, contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro.

"Essa não é a maneira que gosto de jogar, mas pela qualidade do Grêmio, sabíamos que eles nos colocariam em situação difícil", admitiu o treinador. "Jogamos de forma humilde, mas muito intensa. Respeitando a qualidade do Grêmio. Queremos pensar jogo a jogo", completou.

O resultado levou o Vasco provisoriamente para a sexta colocação na tabela de classificação, com 31 pontos. Por isso a felicidade de Zé Ricardo. "A estratégia foi passada, a organização da equipe foi mantida. Combinamos e exercemos", comemorou.

Zé Ricardo, no entanto, não deve mudar muito a postura da equipe na próxima partida. A tendência é que o time carioca jogue na retranca, pois visitará o líder Corinthians, no próximo domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo.