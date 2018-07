Zé Roberto acerta permanência no Grêmio até o fim do ano

SÃO PAULO - Após um período de indefinições, o veterano meia Zé Roberto acertou na tarde desta quinta-feira a renovação de contrato com o Grêmio, clube que defende desde junho de 2012. O jogador continuará vestindo a camisa gremista até o fim da temporada.

Com o acerto, Zé Roberto está à disposição do técnico Enderson Moreira para a partida diante do Juventude, que será disputada no próximo domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O nome do meia já está no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Zé Roberto vai completar 40 anos no dia 6 de julho. O maior impasse entre o jogador e o clube era o tempo de contrato. Segundo o acordo antigo, o meia ficaria no clube até junho, em uma renovação automática após a classificação gremista para a Libertadores. Os dirigentes gaúchos, no entanto, eram favoráveis à extensão do vínculo até o fim do ano.

O jogador defende o nono clube da carreira. Após surgir na Portuguesa, Zé Roberto defendeu Real Madrid, Flamengo, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Santos, Hamburgo e Al-Gharafa.