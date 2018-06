Zé Roberto admite possibilidade de defender a Portuguesa na Série A2

A aposentadoria de Zé Roberto nem bem começou e já pode terminar. Após ser vice-campeão da Copa Rubro-Verde pela Portuguesa no último sábado - perdeu a final nos pênaltis para a Portuguesa-RJ -, o ex-jogador admitiu a possibilidade de defender o clube onde foi revelado no Campeonato Paulista da Série A2 de 2018.

Para isso acontecer, porém, Zé Roberto precisa de um aval da diretoria do Palmeiras. Assim que anunciou a aposentadoria no ano passado, o ex-jogador fez um acordo para ser o assessor técnico do clube alviverde.

"Vou conversar com o Palmeiras e com a direção para saber se há a possibilidade, mas é difícil eu responder, até porque eu tenho uma função com o Palmeiras. Tenho um contrato assinado e já iniciei os trabalhos. Vamos conversar essa semana para saber, mas o poder de decisão não cabe a mim", disse Zé Roberto.

O presidente da Portuguesa, Alexandre Barros, também prometeu conversar com a diretoria do Palmeiras para tentar a liberação de Zé Roberto, que disputaria apenas os jogos realizados na capital.

Revelado nas categorias de base da própria Portuguesa em 1994, Zé Roberto tem 43 anos e acumula passagens por Real Madrid, Flamengo, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Santos, Hamburgo, Al Gharafa-CAT, Grêmio e Palmeiras, além da seleção brasileira.