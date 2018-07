Zé Roberto admite que pode voltar ao Santos no meio do ano que vem

SÃO PAULO - O volante Zé Roberto revelou nesta quarta-feira que pretende voltar ao futebol brasileiro no próximo ano. Seu contrato com o Hamburgo vence no final da temporada e, segundo informou o jogador, um de seus possíveis destinos pode ser o Santos, clube em que atuou com grande destaque entre 2006 e 2007.

Outros times, como Fluminense, Corinthians e Grêmio, também já manifestaram interesse na contratação. "Meu pensamento é de voltar para o Brasil no próximo ano, sinto saudades de lá. E como joguei pelo Santos por muito tempo, não descarto esta possibilidade", admitiu o meio-campista para a ESPN Brasil. "Mas existem outras também, não tem nada fechado".

Sobre sua condição física, Zé Roberto explicou que vem atuando normalmente no Hamburgo e, assim, está bem preparado. Também contou que pretende retornar ao futebol brasileiro para atuar como meia, função que exerceu no Santos.

"Eu me sinto bem fisicamente, até por isto ainda não planejei minha aposentadoria. Sou titular de uma equipe que luta pelo título do Campeonato Alemão, eu me sinto muito bem", garantiu o jogador de 36 anos.

"Cheguei até a jogar alguns jogos na lateral-esquerda no início da temporada, mas prefiro jogar como segundo volante ou até mesmo chegando mais na frente, como armador, como joguei no Santos. Me sinto muito a vontade como um meia de ligação", finalizou Zé Roberto.