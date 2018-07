Zé Roberto assina contrato e é o novo reforço do Palmeiras

O meia Zé Roberto assinou contrato nesta segunda-feira e é o novo reforço do Palmeiras para a próxima temporada. O jogador de 40 anos assinou vínculo válido até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Ele pode ser aproveitado tanto no meio de campo quanto na lateral-esquerda.

Nesta segunda-feira, o jogador se reuniu com a diretoria palmeirense e antes passou por todos os exames médicos necessários. Sábado, Zé Roberto chegou ao Brasil, já que estava na Alemanha de férias, onde deve retornar nos próximos dias. O jogador disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, onde acabou como um dos destaques da competição.

O experiente jogador iniciou a carreira na Portuguesa, depois passou por Real Madrid, Flamengo, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Santos, Hamburgo e Al-Gharafa, além da seleção brasileira. Ele estava no Grêmio desde 2012 e tem um currículo recheado de títulos.

Seus principais títulos são: Campeonato Espanhol 1996-97 (Real Madrid), Campeonato Alemão 2002-03, 04-05, 05-06, 07-08 (Bayern de Munique) e Campeonato Paulista 2007 (Santos). Pela seleção brasileira, levantou a taça da Copa América 1997 e 99 e da Copa das Confederações de 1997 e 2005. Em 2006, esteve no grupo da seleção para a Copa do Mundo.

Zé Roberto é a principal contratação do Palmeiras para a próxima temporada até o momento. Antes dele, o clube havia acertado com o lateral-direito Lucas, o zagueiro Vitor Hugo e com os volantes Amaral e Andrei Girotto. Nesta terça-feira, o Palmeiras deve oficializar a chegada do atacante Leandro, da Chapecoense.