Zé Roberto minimiza derrotas e diz que situação do Palmeiras não preocupa

O discurso dos jogadores do Palmeiras após a derrota de 3 a 1 para o Botafogo, no estádio Luso-Brasileiro, foi de que o fato de ter perdido a liderança do Campeonato Brasileiro e vir de dois resultados negativos na competição, ainda não é motivo de preocupação.

“Não preocupa. As duas derrotas não apaga o que estamos fazendo no campeonato. Nos distancia um pouco da primeira colocação, mas faltam dois jogos para terminar a primeira fase. É focar no próximo jogo, contra a Chapecoense, e buscar os pontos perdidos para o Botafogo e para o Atlético-MG”, comentou o lateral-esquerdo Zé Roberto.

O experiente jogador ainda alertou para a necessidade do time ter maior atenção em relação a evolução tática. “Tivemos pouco volume de jogo, algo que tínhamos nos últimos jogos. Foram duas derrotas, mas estamos poucos pontos atrás do primeiro. A gente sabe que precisa melhorar, voltar a ter a intensidade de outros jogos e buscar os pontos que faltam.”

Outro líder e experiente jogador que também pede calma é Edu Dracena. “Não podemos achar que está tudo errado. A gente sabia que ia ser difícil, mesmo com o momento ruim que vivia o Botafogo. Mas o campeonato é difícil e a gente sempre falava que não poderia perder dois jogos seguidos que seríamos ultrapassado. Agora é ter humildade e reconhecer que não fizemos uma boa partida”, comentou o defensor.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira para enfrentar a Chapecoense, em Chapecó, às 21h30.