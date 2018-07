Zé Roberto compara novo CT do Grêmio ao do Bayern

Aos poucos, o Grêmio vai transferir todos os seus treinos do antigo estádio para o novo CT, que já está sendo utilizado mesmo sem estar pronto. Por enquanto, os jogadores só têm acesso ao gramado, que está em boas condições.

"Treinando ali no CT, embora ainda não esteja ainda acabado, me lembrou muito a estrutura do Bayern de Munique. Muito espaçoso, fisioterapia, piscinas, campos, todos em boas condições. Esse CT do Grêmio não é do nível só de clubes aqui do Brasil que têm CT, mas do nível de clubes grandes do mundo todo", elogiou o meia Zé Roberto.

Nesta sexta, foram dois turnos de treinos. De manhã, o elenco realizou atividades físicas no gramado suplementar do Olímpico. À tarde, atividade com bola no CT, onde o técnico Enderson Moreira comandou uma intensa movimentação em campo reduzido, dividindo o grupo em pelo menos quatro times diferentes e testando várias formações.